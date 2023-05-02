В одном из районов Киева обнаружили остатки боеприпасов от "Градов". Фото

В Киеве на территории Святошинского лесничества пиротехники обнаружили остатки боеприпасов от РСЗО "Град". Взрывоопасные находки обезвредили.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". В столице продолжает действовать запрет на посещение лесов.

"Пиротехники КАРС при выполнении работ по обследованию на наличие взрывоопасных предметов территории Святошинского лесничества обнаружили остатки боеприпасов. Это были реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Пять пиротехников в течение дня обследовали около 0,5 га, где и было обнаружено части от боеприпасов РСЗО "Град", – рассказали в пресс-службе.

Со своей стороны в Киевской городской государственной администрации напомнили, что на период действия военного состояния населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

"Специалисты призывают отказаться от посещений зеленых зон вне жилых массивов, ведь там могут оставаться взрывоопасные предметы. Это несет большие риски как для граждан, так и для пожарных в случае пожара", – подчеркнули в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.

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