На Киевщине местный житель подорвался на оставленной оккупантами мине

Вблизи села Залесье Киевской области на мине российских оккупантов подорвался местный житель. От полученных травм мужчина погиб

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей области в очередной раз призвали воздержаться от прогулок в лесу.

"Сегодня, 8 мая, в Броварском районе возле села Залесье местный житель во время прогулки в лесополосе подорвался на мине, оставленной военными РФ. От полученных повреждений мужчина погиб", – рассказали в пресс-службе.

В КОВА очередной раз призвали жителей Киевщины быть осторожными, воздержаться от прогулок в лесу. Многие территории области, где шли боевые действия, заминированы. Захватчики целенаправленно миновали поля, леса, парки, дороги.

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Напомним, в Киевской области в результате полномасштабной российской агрессии было разрушено более 4 тыс. домов. Уничтожение жилой инфраструктуры зафиксировали в 46 из 69 общин региона.

С начала полномасштабной российской агрессии пиротехники 1749 раз выезжали для обезвреживания взрывоопасных предметов на Киевщине. Всего было уничтожено 98 537 российских "сюрпризов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области саперы продолжают работы по разминированию региона. Среди уничтоженных взрывоопасных предметов авиабомба ФАБ-500.