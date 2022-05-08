На Киевщине российские оккупанты разрушили более 4 тыс. домов

В Киевской области в результате полномасштабной российской агрессии было разрушено более 4 тыс. домов. Уничтожение жилой инфраструктуры зафиксировали в 46 из 69 общин региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Среди разрушенных домов – как частные, так и многоэтажные.

"Мониторинговые группы продолжают работу по фиксированию последствий боевых действий в деоккупированных населенных пунктах Киевской области. Разрушения зафиксированы в 46 из 69 общин Киевской области (66,7%). В результате боевых действий в регионе разрушены более 4 тыс. жилых домов – частных и многоэтажных", – говорится в сообщении.

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В КОВА уточнили, что критические разрушения российскими оккупантами нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской и Песковской территориальных общинах.

Напомним, в Киевской области продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру, уничтоженную российскими оккупантами. В частности, в Вышгородском районе специалисты приступили к строительству временной переправы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области восстановили централизованное водоснабжение в тех населенных пунктах, где оно было нарушено во время боевых действий. Всего рабочие вернули соответствующую коммунальную услугу в 123 поселках региона.