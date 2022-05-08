На Киевщине саперы 1749 раз выезжали на обезвреживание опасных находок

В Киевской области с начала полномасштабной российской агрессии пиротехники 1749 раз выезжали для обезвреживания взрывоопасных предметов. Всего было уничтожено 98 537 российских "сюрпризов".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел Украины. Пиротехники продолжают работы по разминированию территорий.

"Оперативная информация о работе пиротехнических подразделений ГСЧС Украины. 116 раз в течение суток привлекались пиротехники ГСЧС на разминирование. Обезврежено 1028 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 225 га. Всего с начала вторжения России обезврежено 98 537 взрывоопасных предметов и 593 кг взрывчатого вещества, в том числе 1966 авиационных бомб. Обследована территория площадью 18 750 га", – говорится в сообщении.

Видео дня

В МВД уточнили, что чаще пиротехнические подразделения работали в Харьковской области –3606 раз, на Киевщине – 1749, Николаевщине – 1275, Черкасщине – 714, Черниговщине – 590, Сумщине – 410.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в результате полномасштабной российской агрессии было разрушено более 4 тыс. домов. Уничтожение жилой инфраструктуры зафиксировали в 46 из 69 общин региона.