В МВД показали, как уничтожают опасные "сюрпризы", оставленные оккупантами на Киевщине. Видео

В Киевской области саперы продолжают работы по разминированию региона. Среди уничтоженных взрывоопасных предметов авиабомба ФАБ-500.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Опасные находки уничтожают на специальных полигонах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Села Бервица и Победа Броварского района Киевской области. Пиротехники из разных регионов нашей страны каждый день работали, чтобы очистить эти территории от вражеских боеприпасов. Среди прочего изъяли и авиабомбу ФАБ-500. Вчера смертоносные находки были уничтожены контролируемым подрывом", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киевской области в результате полномасштабной российской агрессии было разрушено более 4 тыс. домов. Уничтожение жилой инфраструктуры зафиксировали в 46 из 69 общин региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области с начала полномасштабной российской агрессии пиротехники 1749 раз выезжали для обезвреживания взрывоопасных предметов. Всего было уничтожено 98 537 российских "сюрпризов".