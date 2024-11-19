Мог взорваться в любой момент: в лесу под Киевом местные жители вместо грибов обнаружили опасную находку. Фото

Вблизи села Гнедин Киевской области местные жители при сборе грибов обнаружили в лесу артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Оперативно прибывшие на место саперы установили, что "находка" могла взорваться в любой момент.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона все еще не завершено.

"Для жителей села Гнедин, что в Бориспольском районе Киевщины, поход в лес едва не закончился трагедией. Во время сбора грибов местные жители натолкнулись на то, что выглядело как взрывоопасный предмет", – рассказали в пресс-службе.

На место оперативно прибыли пиротехники, изъявшие артиллерийский снаряд калибра 152 мм, который мог в любой момент взорваться.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области фермер во время сбора урожая обнаружил на поле боевую часть российского БПЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, осторожно изъявших взрывоопасную находку.

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