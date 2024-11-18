В Киевской области фермер во время сбора урожая нашел боевую часть российского 'Шахеда'. Фото

В Киевской области фермер во время сбора урожая обнаружил на поле боевую часть российского БПЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, осторожно изъявших взрывоопасную находку.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Во время сбора урожая на кукурузном поле фермер (на Киевщине. – Ред.) наткнулся на подозрительный предмет. Оперативно на место происшествия прибыли саперы. Оказалось, что это была боевая часть беспилотного летательного аппарата "Герань-2", – рассказали в ГСЧС.

Пиротехники осторожно транспортировали взрывоопасную находку на взрывную площадку, где уничтожили в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили российский дрон-камикадзе, который не сдетонировал во время падения. Чтобы удалить боевую часть "Шахеда", на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!