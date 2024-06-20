Лишена водительских прав и имела признаки опьянения: в Киеве патрульные остановили нарушительницу ПДД. Фото

В Киеве правоохранители за нарушение ПДД остановили легковушку Chevrolet. За рулем находилась женщина, ранее лишенная права управления, а также у нее были признаки наркотического опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушительницей будут общаться следователи.

"На днях на улице Набережно-Крещатицкой полицейские остановили автомобиль Chevrolet за нарушение ПДД. За рулем находилась 42-летняя водитель. Мы проверили информацию о женщине и выяснили, что она уже не в первый раз садится за руль в состоянии опьянения и лишена права управления по решению суда. Также инспекторы заметили у нее признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование в установленном законом порядке гражданка категорически отказалась", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные добавили, что во время поверхностной проверки у женщины обнаружили у нее зип-пакет с веществом, похожим на наркотическое. Ее отстранения от управления, составили на нее соответствующие админматериалы и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в селе Запрудье Киевской области водитель на скорости протаранил бетонный столб. После этого нарушитель скрылся, оставив разбитую машину на месте ДТП и, по его словам, затем употреблял алкогольные напитки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева правоохранители за нарушение ПДД остановили водителя маршрутки. Как оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

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