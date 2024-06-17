Протаранил столб, скрылся с места ДТП и напился: на Киевщине водителю выписали штрафов более чем на 38 тыс. грн. Фото

В селе Запрудье Киевской области водитель на скорости протаранил бетонный столб. После этого нарушитель скрылся, оставив разбитую машину на месте ДТП и, по его словам, затем употреблял алкогольные напитки.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви. Мужчине выписали сразу три штрафа.

"Вчера (16 июня. – Ред.), около 22:00, нам на планшет поступило сообщение о совершении ДТП без травмированных в селе Запрудье. Заявитель сообщил, что неустановленный водитель въехал в столб. По указанному адресу инспекторы обнаружили поврежденное транспортное средство, водителя на месте происшествия не было", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что через некоторое время на место происшествия пришел мужчина, представившийся водителем вышеуказанного авто и признавшийся в совершении ДТП. В ходе общения с гражданином патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Он рассказал, что после совершения аварии употреблял спиртные напитки, но от прохождения медицинского обследования мужчина категорически отказался.

На водителя составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), употребление алкоголя после ДТП до момента прохождения медосмотра (штраф 34 тысячи гривен) и за оставление места аварии (штраф 3400 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП, в результате чего временно останавливали движение трамваев. Во время общения у мужчины был найден предмет, похожий на оружие, а сам он, как оказалось, находился в розыске.

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