В Киеве водитель маршрутки ездил пьяным и без необходимых документов. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева правоохранители за нарушение ПДД остановили водителя маршрутки. Как оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу два штрафа, однако окончательное решение будет приниматься судом.

"В Соломенском районе полицейские остановили маршрутное такси, водитель которого нарушил ПДД. Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина своей вины не возражал и согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Результат положительный, прибор зафиксировал 0,29 промилле. Кроме того, у мужчины не было с собой водительского удостоверения", – уточнили в пресс-службе.

Мужчину отстранили от управления маршруткой и составили на него административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление автотранспортом без соответствующих документов (штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Запрудье Киевской области водитель на скорости протаранил бетонный столб. После этого нарушитель скрылся, оставив разбитую машину на месте ДТП и, по его словам, затем употреблял алкогольные напитки.

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