В Киеве женщина из-за аварии "пролетела" в лифте несколько этажей и застряла: на месте работали спасатели. Видео

В Оболонском районе Киева произошел аварийный спуск лифта с 3 на 1 этаж, в котором находилась пожилая женщина. Чтобы освободить ее из кабины, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Событие произошло в воскресенье, 23 июня.

По словам спасателей, в 21:24 им поступило сообщение, что в доме на проспекте Владимира Ивасюка в лифтовой шахте находится человек.

"По предварительной информации, в 24-этажном жилом доме произошел аварийный спуск лифта с 3 на 1 этаж, где находилась пожилая женщина. Спасатели совместно с работниками службы "Аварийных лифтов", с помощью шанцевого инструмента деблокировали двери лифтовой кабины. Женщина была передана медикам с диагнозом острая реакция на стресс, но от госпитализации она отказалась", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве спасатели пришли на помощь женщине с застрявшими в лифте 6-месячным младенцем. Событие произошло в Дарницком районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева спасатели уволили двух застрявших в лифте 10-летних девочек. Событие произошло в ночь с 20 на 21 июня.

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