В Киеве спасатели помогли двоим детям, которые почти три часа просидели в лифте. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева спасатели освободили двух 10-летних девочек, застрявших в лифте. Произошло это в ночь с 20 на 21 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Сейчас несовершеннолетним ничто не угрожает.

По словам спасателей, 21 июня в 0:06 они получили сообщение о том, что на улице Герцена в лифте многоэтажки уже третий час находятся двое 10-летних детей.

"На месте происшествия с помощью спецоборудования спасатели КАРС открыли дверь лифта и освободили оттуда двух девочек, застрявших на одиннадцатом этаже дома. Находились дети там несколько часов, поскольку открыть лифт приезжавшей на вызов аварийно-лифтовой службе не удалось", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве на пляже "Троещина" во время грозы дерево упало на палатку, в которой от непогоды прятались отдыхающие. В результате происшествия пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве спасатели пришли на помощь женщине 6-месячным младенцем, которые застряли в лифте. Это произошло в Дарницком районе столицы.

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