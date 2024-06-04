Застряли в лифте: в Киеве спасатели пришли на помощь женщине с 6-месячным младенцем. Фото и подробности

В Киеве спасатели пришли на помощь женщине с 6-месячным младенцем, застрявшим в лифте. Событие произошло в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Сейчас им ничего не угрожает.

"Накануне (3 мая – Ред.) вечером в 20:00 к оперативному дежурному поступило сообщение о том, что во время аварийной остановки лифта в кабине многоэтажки, на улице Урловской, между первым и вторым этажами, застряла женщина с младенцем", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели КАРС с помощью гидравлического разжима открыли дверь и достали сначала ребенка, а затем маму из лифта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, в Оболонском районе Киева в субботу, 27 апреля, мужчина упал в яму в отселенном здании и травмировался. Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на пляже "Троещина" во время грозы дерево упало на палатку, в которой от непогоды скрывались отдыхающие. В результате происшествия пострадали три человека.

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