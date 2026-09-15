Двигатель реактивного дрона у входа в поврежденное здание АЗС: последствия атаки РФ в Голосеевском районе Киева. Фото и видео

Страна-террористка Россия утром во вторник, 15 сентября, нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки дрона в Голосеевском районе было повреждено здание АЗС.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. К сожалению, есть пострадавшие.

Что известно

Так, Россия во вторник, 15 сентября, продолжила наносить удары по гражданской инфраструктуре Киева. В Голосеевском районе дрон атаковал АЗС. В результате попадания возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

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В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители, которые собирают обломки вражеского БПЛА, в частности двигатель, который после взрыва упал у входа в здание.

Согласно официальной информации городских властей,в результате нападения на АЗС есть пострадавшие.

Что предшествовало

Утром 15 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по Киеву с помощью реактивных дронов. Целями путинских террористов стали АЗС и складские помещения, пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 200 БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 187 вражеских целей.

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