Дочь экс-регионала Евтягина попала в ДТП в Киеве: что узнали СМИ

Одной из участниц масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве 20 апреля была Владислава Евтягина – дочь бывшего депутата Енакиевского горсовета от "Партии регионов" Сергея Евтягина. Она уже по меньшей мере во второй раз попадает в серьезную аварию.

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Об этом узнал "24 канал". Журналисты уточнили, что дорожно-транспортное происшествие в Печерском районе столицы случилось утром в четверг, 20 апреля, в сторону метро Печерска от Дружбы народов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тогда на дороге столкнулись сразу пять авто. Это количество указано в протоколе, хотя на фотографиях с места аварии видно, что в ряд "выстроились" шесть машин (стоит отметить, что BMW X6, за рулем которого находилась Евтягина, есть в документе).

По словам одной из участниц инцидента, водители двух BMW вели себя нагло, сигналили на светофоре и пытались на высокой скорости перестроиться во вторую полосу движения. В итоге одна из машин резко затормозила. Из-за этого транспортные средства, которые ехали позади, столкнулись друг с другом.

По информации СМИ, пострадал один человек (якобы у одного из водителей была разбита голова).

Журналисты отметили, что в 2022 году дочь бывшего "регионала" за рулем Porsche влетела на тротуар, сбив 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. Тогда женщина разбила свой автомобиль и травмировала голову.

Издание пишет, что Евтягин владеет компанией "Сигма Си", которая зарегистрирована в Енакиево (населенный пункт оккупирован с 2014 года). Экс-депутату также приписывают две копанки в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области.

О том, чем он занимается сейчас, информации мало. После полномасштабного вторжения бывшего "регионала" несколько раз видели в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– 18 апреля вблизи села Панфилы Киевской области в результате столкновения загорелись три грузовых автомобиля. Спасатели обнаружили тела двух погибших.

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