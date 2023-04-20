В Киеве на Печерске произошла массовая авария. Фото и видео

В Печерском районе Киева в четверг, 20 апреля, произошла авария с участием 5 автомобилей. По предварительной информации, тяжело травмированных в результате ДТП нет.

Видео дня

Об этом сообщил телеканал Киев. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"На бульваре Леси Украинки, в сторону метро "Печерская" от "Дружбы народов", произошло ДТП с участием 5 автомобилей Тяжело травмированных нет, в одной машине сработали подушки безопасности. Предварительно, по словам одной из участниц ДТП, водители двух BMW пытались перестроиться в их полосу на скорости, из-за этого произошло столкновение. На месте патрульная полиция", – говорится в сообщении.

На публикуемых фото и видео можно увидеть последствия аварии.

Напомним, в Фастове Киевской области автомобиль BMW на скорости съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм погиб водитель легковушки, а его пассажир с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Панфилы Киевской области во вторник, 18 апреля, в результате столкновения загорелись три грузовых автомобиля. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!