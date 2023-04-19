В Киевской области в результате ДТП сгорели три грузовика: есть погибшие. Фото

Вблизи села Панфилы Киевской области во вторник, 18 апреля, в результате столкновения загорелись три грузовых автомобиля. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух погибших.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о том, что в результате ДТП горят автомобили на 118 километре автодороги Киев-Харьков, к ним поступила 18 апреля в 23:15.

"По прибытию установлено, что в результате аварии вблизи села Панфилы произошло возгорание трех грузовых автомобилей, в емкостях одного из них вероятно находится газ. Во время пожара были обнаружены двое погибших. Огонь был локализован в 3:35 и ликвидирован в 3:53", – рассказали в ГСЧС.

Как уточнил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, смертельная авария произошла в направлении столицы.

"На месте происшествия работает полиция Киевщины. В настоящее время полицейские принимают необходимые меры для скорейшего разблокирования движения. Движение в данном направлении затруднено! Учитывайте это обстоятельство при планировании поездок", – резюмировал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области автомобиль BMW на скорости съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм погиб водитель легковушки, а его пассажир с травмами госпитализировали в больницу.

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