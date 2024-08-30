Более 6 промилле: под Киевом патрульные остановили пьяного нарушителя ПДД. Фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области правоохранители за нарушение ПДД остановили водителя легковушки. Как оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения – прибор Драгер даже не смог дать точные данные.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

"На днях около 17:00 в селе Софиевская Борщаговка патрульные остановили автомобиль Fiat Doblo, водитель которого нарушил правила дорожного движения. В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра состояния опьянения с помощью прибора Драгер ошеломил всех – прибор показал три стрелочки. Это означает, что уровень алкоголя превышает пределы измерения прибора (более 6 промилле)", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные отстранили водителя от управления автомобилем и составили протокол управления в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и вынесли постановление за нарушение правил пользования ремнями безопасности (штраф 510 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева муниципалы обнаружили легковушку, которая ездила по улице с нарушением ПДД во время комендантского часа. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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