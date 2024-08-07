В Киеве трое парней пьяными катались на авто во время комендантского часа. Фото

В Днепровском районе Киева муниципалы обнаружили легковушку, которая ездила по улице с нарушением ПДД во время комендантского часа. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны столицы. На нарушителя составили два админпротокола.

"Около 1:00 во время автопатрулирования по улице Радужной работники Муниципальной охраны заметили автомобиль, который двигался без света и совершал подозрительные маневры. Следовательно, было принято решение последовать за транспортом. Авто пришлось преследовать до улицы Марка Черемухи, где по требованию муниципалов она наконец остановилась", – рассказали в пресс-службе.

В салоне находились три человека, которые имели признаки алкогольного опьянения. Во время разговора для выяснения причин нарушения комендантского часа молодые люди вели себя агрессивно – поэтому на место происшествия вызвали полицию.

Как оказалось, в крови 24-летнего водителя, согласно информации прибора Драгер, было 1,42 промилле алкоголя. Кроме того, он неоднократно привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения. На него составили два адмипротокола и отстранили водителя от управления машиной. Кроме того, двух пассажиров доставили в Днепровское управление полиции, потому что у них не было при себе документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время комендантского часа правоохранители устроили погоню за водителем легковушки, которая не справившись с управлением въехала в дерево. У женщины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

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