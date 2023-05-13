Атака дронами на Киевщину: появились подробности падения обломков Shahed на дом

Во время очередной воздушной атаки со стороны страны-агрессора РФ, в ночь на 13 мая 12 мая, прилетов зафиксировано не было. К сожалению, обломками сбитого БПЛА был поврежден частный дом в одной из общин.

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Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Марченко, передает пресс-служба КОВА. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу.

"Прошедшая ночь снова была беспокойной. Российские оккупанты в очередной раз атаковали область БПЛА. Ночная тревога продолжалась более двух часов. Активно работала ПВО. Попаданий не зафиксировано. К счастью, пострадавших также нет", – рассказал глава Киевской ОВА.

Он добавил, что в результате падения обломков в одной из общин был поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Были зафиксированы незначительные повреждения – забор, фасад, окна здания.

"Мы не оставим людей в беде и будем содействовать восстановлению поврежденного имущества. Спасибо защитникам за устойчивость и профессиональную работу!", – подчеркнул Марченко.

Напомним, в Киеве в четверг, 11 мая, житель столицы обнаружил у себя в огороде сбитую российскую крылатую ракету Х-55. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 12 на 13 мая страна-агрессор РФ попыталась нанести очередной, шестой с начала месяца, удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. Благодаря силам ПВО все воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены.

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