Шестая атака дронами с начала мая: в КГВА рассказали о работе сил ПВО Киева

В ночь с 12 на 13 мая страна-агрессор РФ попыталась нанести очередной, шестой с начала месяца, удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. Благодаря силам ПВО все воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Разрушений и травмированных в столице не зафиксировано.

"Шестая воздушная атака на столицу с начала мая! На этот раз враг совершил нападение используя исключительно беспилотные летательные аппараты. Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы Shahed. Все вражеские дроны, двигавшиеся курсом на Киев, успешно уничтожены!", – рассказал Попко.

Напомним, в Голосеевском районе столицы во вторник, 9 мая, силами ПВО была сбита одна из ракет, которыми РФ атаковала столицу. Ее обломки упали на огород возле частного дома, повредив посаженную землянику, на что с юмором, присущим украинцам, отреагировали пользователи соцсетей.

Мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки российских ракет и дронов. Именно ими страна-агрессор РФ убивает мирных украинцев и разрушает украинские города и деревни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 11 мая, житель столицы обнаружил у себя в огороде сбитую российскую крылатую ракету Х-55. На место происшествия вызвали саперов.

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