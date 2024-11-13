Полиция задержала молодого человека, который накануне запускал салют в Киеве: ему 'светит' до 5 лет заключения.

В среду, 13 ноября, стражи порядка задержали мужчину, который накануне запускал салют в Киеве. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве и грозит до пяти лет ограничение свободы.

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Об этом рассказали в столичной полиции. Отмечается, что нарушитель, находясь возле школы в Святошинском районе, запустил фейерверк, испугав местных жителей, звуки салюта напоминали работу ПВО.

За совершение данного преступления полицейские оперативно задержали 23-летнего жителя Киевской области. Последний объяснил свои действия тем, что нашел на улице целую пусковую установку и решил проверить ее исправность.

Кроме того, в полиции в который раз напомнили, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения запрещено.

Напомним, что в Киеве во вторник вечером, 12 ноября, кто-то запустил фейерверки в Святошинском районе. В частности, пиротехникой пользовались в жилом массиве Академгородок.

Отметим, что согласно действующему законодательству запускать салюты и фейерверки в Украине во время войны запрещено. За использование пиротехники гражданскими лицами предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в спальном районе Запорожья также вечером люди запускали в воздух фейерверки. Местная полиция достаточно быстро установила всех виновников и обстоятельства правонарушения. Оказалось, что компания молодежи якобы отмечала день рождения одного из участников.