В Запорожье во время войны запускали фейерверки: полиция нашла компанию, праздновавшую день рождения

В спальном районе Запорожья вечером 5 октября компания молодежи запускала в воздух фейерверки. Теперь полиция устанавливает всех виновников и обстоятельства правонарушения.

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Как отметили местные правоохранители, им соответствующее уведомление поступило около 20:10. Небезразличные граждане рассказали о том, что в Днепровском районе города кто-то запускает фейерверки. На место немедленно направлен наряд полиции.

"Предварительно установлено, что к правонарушению причастна компания молодежи, которая якобы праздновала день рождения одного из участников. В момент прибытия полицейских на месте оставалась только часть этой компании", – рассказывают в полиции.

Тем временем в пабликах Запорожья показали видео фейерверков над городом.

"Событие квалифицировано по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса – хулиганство. Полицейские устанавливают всех виновников происшествия, чтобы привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – добавили в полиции.

По всей Украине действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Более того, запуск салютов, использование петард и фейерверков во время действия военного положения запрещен и за такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

По указанной статье лицо может понести как штраф, так и ограничение и даже лишение свободы (арест сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет).

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска готовят новые штурмы на Ореховском и Роботинском направлениях в Запорожской области. По данным разведки, российские оккупанты активно опрокидывают силы в эти районы. Если российским войскам удастся прорваться по этому направлению, они смогут взять под контроль важные логистические маршруты, соединяющие Запорожье с востоком Украины.