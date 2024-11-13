В Киеве неизвестные запустили фейерверки: полиция устанавливает причастных. Видео

В Киеве во вторник вечером, 12 ноября, неизвестные запускали фейерверки в Святошинском районе. В частности, пиротехникой пользовались в жилом массиве Академгородок.

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Об этом сообщили очевидцы происшествия. Причем, это произошло сразу после отбоя воздушной тревоги. Как говорят киевляне, взрывы пиротехники походили на работу системы противовоздушной обороны.

В полиции на запрос OBOZ.UA отметили, что устанавливают все обстоятельства происшествия и уже разыскивают лиц, причастных к нему.

Отметим, что согласно действующему законодательству запускать салюты и фейерверки в Украине во время войны запрещено. За использование пиротехники гражданскими лицами предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В частности, санкция ст. №182 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 85 до 225 гривен, а для субъектов хозяйственной деятельности – от 225 до 510 гривен. По ст. №296 Уголовного кодекса такое правонарушение может быть наказано арестом (на 6 месяцев) или даже лишением свободы (на срок до 5 лет).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в спальном районе Запорожья также вечером люди запускали в воздух фейерверки. Местная полиция достаточно быстро установила всех виновников и обстоятельства правонарушения. Оказалось, что компания молодежи якобы отмечала день рождения одного из участников.