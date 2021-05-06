Госдеп США заявил о поддержке Украины в условиях агрессии РФ

В Государственном департаменте США подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины со стороны Америки перед лицом агрессии России.

Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованного накануне визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев. Текст был размещен на сайте Госдепартамента вечером в среду, 5 мая.

Кроме того, госсекретарь будет способствовать прогрессу в повестке дня украинских реформ. Они, как заявило ведомство, имеют ключевое значение для обеспечения демократических институтов страны, экономического процветания и евроатлантического будущего.

Так, Америка поддерживает Украину, которая "продолжает бороться с коррупцией и продвигать верховенство права и повестку дня судебной реформы".

"Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по достижению ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего для всех украинцев", – отметила пресс-служба.

В Госдепе подчеркнули, что Крым и Донбасс – это Украина, и Москва должна вернуть Киеву контроль над этими территориями.

США также внимательно следят за агрессивными действиями РФ, которые продолжаются и направлены против украинского государства.

Американское ведомство заявило, что высоко ценит "сдержанность, которую демонстрирует Украина", а в контактах с Москвой оно четко заявило, что РФ должна воздержаться от эскалации.

В Госдепартаменте напомнили и о помощи стране: с 2014 года они предоставили ее на общую сумму более чем $4,6 млрд, а также три гарантии по суверенным займам на сумму $1 млрд каждая.

Также Штаты предоставили помощь в связи с COVID на сумму более $49 млн, включая финансирование, направленное на здравоохранение и гуманитарные нужды.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили гуманитарным агентствам более $306 млн на поддержку помощи лицам, перемещенным или иным образом пострадавшим от агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму", – сказано в заявлении.

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