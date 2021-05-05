США твердо выступают против 'Северного потока-2': Блинкен сделал заявление

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он заявил, что американское правительство решительно выступает против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, пишут на сайте ведомства. "Госсекретарь также выразил решительную оппозицию администрации газопроводу "Северный поток-2". Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", – говорится в сообщении.

Кроме того, Маас отметил важность координации повестки дня НАТО на период до 2030-го, вывода войск из Афганистана и поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен и Хайко Маас во время переговоров в Лондоне не выработали общей позиции о газопроводе "Северный поток-2". "Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", – сказал немецкий министр.

Глава МИД Германии также отметил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики. Так, страны выступают "за конкретную политику с целью не разрывать новые траншеи или раздувать новый конфликт Восток-Запад, а делать четкие объявления и последовательно признавать ценности, но всегда оставаться готовым к переговорам", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL: