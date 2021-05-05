США твердо выступают против "Северного потока-2": Блинкен сделал заявление
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он заявил, что американское правительство решительно выступает против газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, пишут на сайте ведомства. "Госсекретарь также выразил решительную оппозицию администрации газопроводу "Северный поток-2". Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", – говорится в сообщении.
Кроме того, Маас отметил важность координации повестки дня НАТО на период до 2030-го, вывода войск из Афганистана и поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.
Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен и Хайко Маас во время переговоров в Лондоне не выработали общей позиции о газопроводе "Северный поток-2". "Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", – сказал немецкий министр.
Глава МИД Германии также отметил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики. Так, страны выступают "за конкретную политику с целью не разрывать новые траншеи или раздувать новый конфликт Восток-Запад, а делать четкие объявления и последовательно признавать ценности, но всегда оставаться готовым к переговорам", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что поддержка Германией строительства российского "Северного потока-2" – одна из самых больших ошибок канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а сам проект – позорный и возводится за счет суверенитета и экономической безопасности Украины.