Госсекретарь США Блинкен посетит Украину: названа дата

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет с визитом в Украину на следующей неделе.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS. Ранее в СМИ появилась информация, что Белый дом готовится отправить Блинкена в Украину.

"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась", – сказал госсекретарь.

В анонсе к интервью, которое полностью покажут на телеканале в воскресенье, говорится о заявлении Блинкена об отводе части накопленного на украинской границе войска России.

Госсекретарь США отметил, что не берется утверждать, что отступление русских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украины, и что намерения президента России Владимира Путина невозможно спрогнозировать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США назвали условие сотрудничества с Россией. Энтони Блинкен заявил, что это станет возможным только тогда, когда президент Владимир Путин откажется от эскалации.