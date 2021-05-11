В Киеве авто Медведчука пытались эвакуировать за неправильную парковку. Фото и видео

Вечером во вторник, 11 мая, в столичном доме народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на улице Монтажников продолжились обыски. На место вызвали эвакуатор, чтобы убрать Mercedes политика, оставленный на тротуаре.

Как сообщает "Цензор.Нет", спецтехнику вызвали активисты, которые заметили нарушение. Транспорт прибыл по адресу, однако охранники Медведчука отогнали Mercedes в другое место (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, 11 мая правоохранители начали обыски в двух столичных домах народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также в его кабинете в офисе ОПЗЖ.

В СМИ сообщили, что охранники нардепа не пускали в его дом работников контрразведки Службы безопасности Украины. Они пытались убедить правоохранителей, что Медведчука нет дома.

В сети появились слухи о бегстве Медведчука из Украины, однако нардеп от ОПЗЖ Илья Кива опроверг такую информацию. Также стало известно, что его жена Оксана Марченко может быть за границей. Сам Медведчук заявил, что он в Украине и якобы собирается "участвовать в законных следственных действиях".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.