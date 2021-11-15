Депутаты в Киевраде подрались из-за жены министра: в сеть попало видео

В помещении КГГА между депутатами Киевсовета Владиславом Трубицыным и Ярославом Федоренко произошла потасовка. Один из них попытался ударить другого, а причиной якобы стала женщина.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "ПриСлуга". Как утверждается, на обнародованных кадрах депутаты ведут себя довольно фривольно и якобы позволяют себе обнимать главу фракции "СН" в Киевсовете Евгению Кулебу – супругу министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что "слуга народа" Трубицын находился в состоянии опьянения, когда обнимался с женщиной, похожей на супругу министра. Затем к ним подошел депутат Федоренко из фракции "Единство".

Компания какое-то время что-то обсуждала, но как только Федоренко и сам попытался обнять женщину, Трубицын отреагировал и замахнулся, чтобы ударить его. Однако промахнулся и сбил главу фракции с ног.

"Слуги народа" часто попадают в разные скандалы. Так, одним из последних стало высказывание Галины Третьяковой о погибшем нардепе Антоне Полякове. После известий о его смерти она во фракционном чате назвала его врагом. Затем нардепа отстранили от пяти заседаний.

Также ранее OBOZREVATEL писал о том, что Юрий Камельчук устроил перепалку и хватал за руки блогеров, снимавших сюжет о неправильной парковке автомобилей, в который попала его жена. Позднее он попытался объяснить свое поведение вспыльчивостью.

Еще одного "слугу народа" Евгения Петруняка поймали в Раде за просмотром "интимного" контента.