"Слуга народа" Камельчук оправдался за скандал с автоблогерами в Киеве "вспыльчивым" характером

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук оправдался за словесную перепалку с блогерами, которые требовали от жены парламентария перепарковать авто, которое та остановила на "аварийке" в неположенном месте. Он признал, что отреагировал эмоционально, потому что он вспыльчивый и "почувствовал, что его семье что-то угрожает".

Ситуацию народный избранник прокомментировал на странице в Facebook во вторник, 1 июня. Он рассказал, что инцидент произошел 20 мая, когда он договорился с женой о встрече. Она из-за того, что свободных мест на парковке у Верховной Рады не было, остановила машину на несколько минут недалеко от гостиницы "Киев".

Ведущий YouTube-проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк, как заявил "слуга", "делает доброе дело, но ведет он себя, мягко говоря, ужасно". В результате беседы с ним жена парламентария, как написал тот, "разволновалась".

"Хочу рассказать вам немного о себе. Я вспыльчивый человек. Иногда меня можно вывести из равновесия – когда я чувствую, что моей семье что-то угрожает. То же самое я почувствовал, когда моя жена разволновалась из-за какого-то человека, который заглядывал к ней в окно и начал на чем настаивать", – написал народный избранник.

Видео дня

Камельчукдобавил, что, защищая жену, "послал далеко" блогера. "Так, признаюсь, это было эмоционально. Однако, если бы Андриюк не хотел меня провоцировать, он мог бы просто вызвать полицию. Я бы спокойно оплатил штраф и таких эмоций можно было избежать", – подытожил "слуга народа".

Видео инцидента:

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Камельчук сказал, что COVID-19 – это выдуманная болезнь, и он не доверяет "ни одной вакцине в мире". Также он добавил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти".

В эфире парламентского телеканала "Рада" политик заявлял, что пандемия коронавируса и все, что происходит во время нее, – это "афера".

После этого нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин назвал своего коллегу из фракции "вымышленным депутатом".

Политику пришлось оправдываться. Он заявил, что верит в то, что люди болеют, но в случае с пандемией "речь о всемирном уровне манипулировании цифрами и статистикой".