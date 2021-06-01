"Слуга народа" Камельчук оправдался за скандал с автоблогерами в Киеве "вспыльчивым" характером
Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук оправдался за словесную перепалку с блогерами, которые требовали от жены парламентария перепарковать авто, которое та остановила на "аварийке" в неположенном месте. Он признал, что отреагировал эмоционально, потому что он вспыльчивый и "почувствовал, что его семье что-то угрожает".
Ситуацию народный избранник прокомментировал на странице в Facebook во вторник, 1 июня. Он рассказал, что инцидент произошел 20 мая, когда он договорился с женой о встрече. Она из-за того, что свободных мест на парковке у Верховной Рады не было, остановила машину на несколько минут недалеко от гостиницы "Киев".
Ведущий YouTube-проекта "Зупини Лося" Константин Андриюк, как заявил "слуга", "делает доброе дело, но ведет он себя, мягко говоря, ужасно". В результате беседы с ним жена парламентария, как написал тот, "разволновалась".
"Хочу рассказать вам немного о себе. Я вспыльчивый человек. Иногда меня можно вывести из равновесия – когда я чувствую, что моей семье что-то угрожает. То же самое я почувствовал, когда моя жена разволновалась из-за какого-то человека, который заглядывал к ней в окно и начал на чем настаивать", – написал народный избранник.
Камельчукдобавил, что, защищая жену, "послал далеко" блогера. "Так, признаюсь, это было эмоционально. Однако, если бы Андриюк не хотел меня провоцировать, он мог бы просто вызвать полицию. Я бы спокойно оплатил штраф и таких эмоций можно было избежать", – подытожил "слуга народа".
Видео инцидента:
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Камельчук сказал, что COVID-19 – это выдуманная болезнь, и он не доверяет "ни одной вакцине в мире". Также он добавил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти".
В эфире парламентского телеканала "Рада" политик заявлял, что пандемия коронавируса и все, что происходит во время нее, – это "афера".
После этого нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин назвал своего коллегу из фракции "вымышленным депутатом".
Политику пришлось оправдываться. Он заявил, что верит в то, что люди болеют, но в случае с пандемией "речь о всемирном уровне манипулировании цифрами и статистикой".
Камельчук также поддерживал восстановление подачи воды в оккупированный Россией Крым.
В мае в сеть попало видео, как Камельчука не пускали на съезд партии, из-за чего он поскандалил с охраной.