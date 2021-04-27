"Слугу" Петруняка поймали в Раде за просмотром "интима" и шуток о сексе в носках. Фотофакт

Народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Петруняка снова поймали за просмотром "интимного" контента в зале Верховной Рады Украины.

Неоднозначную переписку на телефоне политика заснял парламентский корреспондент издания "Буквы". Курьез с народным избранником произошел во время заседания Рады во вторник, 27 апреля.

Петруняк засветил на своем смартфоне открытый чат с неизвестным лицом. Собеседник прислал "слуге" мем о сексе в носках.

"У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы..." – сказано в шуточном посте.

Следующее сообщение собеседника политика – это видео с девушкой, демонстрирующей свою грудь.

Добавим, львовянин Петруняк на последних выборах в Верховную Раду был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 90.

Ранее этот народный избранник уже попадал в скандал из-за того, что смотрел на работе фотографии обнаженной девушки. Этот инцидент произошел во время заседания парламента 3 декабря.

Как писал OBOZREVATEL, ранее двух народных депутатов-женщин заметили в Верховной Раде с дорогими сумочками от известных брендов, стоимостью в пределах 30-60 тысяч гривен.