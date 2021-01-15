В Киеве на Майдане протестовали против повышения тарифов на коммуналку. Фото

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

Ее участники потребовали от властей "реального уменьшения тарифов на газ и его распределение", пишет Цензор.НЕТ. Также, по их мнению, правительство Украины должно отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, согласно которому повышается стоимость электроэнергии для населения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В то время, когда себе они [чиновники, – ред.] выписывают многомиллионные зарплаты и премии, у простых людей забирают последнее. Большинство украинцев просто не смогут оплачивать их прихоти. Кроме этого, депутаты подготовили законопроект №3613, согласно которому за долги по коммуналке можно будет забрать жилье, автомобиль, наложить огромные штрафы, запретить выезжать за границу", – заявили протестующие.

Они выдвинули к власти такие требования:

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, НАК "Нафтогаз" НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение;

Кабмин – отменить постановление о повышении стоимости электроэнергии для населения;

СНБО – инициировать возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей, расположенных на их территории.

Также протестующие потребовали отозвать законопроект №3613 о коммунальных долгах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: