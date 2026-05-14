Оказалась в 'ловушке' собственной квартиры: в Киеве полицейские спасли раненую в результате российского обстрела женщину. Видео

В Киеве полицейские спасли женщину, которая оказалась заблокированной в собственной квартире после российского ракетного удара по жилому дому в Дарницком районе. Из-за взрывной волны дверь квартиры заклинило, а сама пострадавшая получила серьезное ранение ноги.

Об опасности спасателям сообщил мужчина, который услышал крики из квартиры. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

Женщина звала на помощь из заблокированной квартиры

Во время массированного обстрела столицы наряд группы быстрого реагирования получил сообщение о попадании ракеты в жилой дом в Дарницком районе.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился мужчина, который сообщил, что на одном из этажей остаются люди, заблокированные в квартирах, и зовут на помощь.

Полицейские поднялись в поврежденные помещения и деблокировали двери одной из квартир, которые заклинило после взрыва. Внутри они обнаружили женщину с сильным кровотечением ноги.

Полицейские оказали пострадавшей первую помощь

Правоохранители оказали женщине первую помощь еще до прибытия скорой. Бойцы оперативно наложили ей турникет, чтобы остановить кровотечение, а после приезда медиков передали им пострадавшую.

В Нацполиции сообщили, что после спасения женщины правоохранители продолжили эвакуацию жителей дома и помогали другим людям, которые находились в поврежденной многоэтажке.

В Киеве продолжаются спасательные работы после атаки

Российская атака по столице вызвала значительные разрушения в жилых кварталах Дарницкого района.

На месте удара продолжают работать спасатели, медики и правоохранители, которые разбирают завалы и помогают жителям поврежденного дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Погибли по меньшей мере 16 человек, десятки пострадали и много пропавших без вести.

В Киеве 15 мая объявлено Днем траура по жертвам самой массированной атаки России. Будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города и запрещено проводить любые развлекательные мероприятия.

