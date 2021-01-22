Сотрудника Нацинститута рака заподозрили в разворовывании имущества на 10 млн грн

Сотруднику Национального института рака Минздрава Украины сообщили о подозрении в присвоении лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах.

Речь идет о ч. 5 ст. 191 УК, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Эксперты подсчитали, что в результате преступления институт понес 10 млн грн убытков.

По данным следствия, материально-ответственное лицо учреждения, получив на хранение лекарственные средства (среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, другие материальные ценности), неоднократно присваивал их. Это происходило в 2019-2020 годах в сговоре с неустановленными лицами.

Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Добавим, Национальный институт рака, который находится в Киеве, является главным онкологическим медицинским учреждением Украины.

Как писал OBOZREVATEL: