Сотрудника Нацинститута рака заподозрили в разворовывании имущества на 10 млн грн
Сотруднику Национального института рака Минздрава Украины сообщили о подозрении в присвоении лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах.
Речь идет о ч. 5 ст. 191 УК, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Эксперты подсчитали, что в результате преступления институт понес 10 млн грн убытков.
По данным следствия, материально-ответственное лицо учреждения, получив на хранение лекарственные средства (среди которых инструменты и приборы для проведения хирургических вмешательств, другие материальные ценности), неоднократно присваивал их. Это происходило в 2019-2020 годах в сговоре с неустановленными лицами.
Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.
Добавим, Национальный институт рака, который находится в Киеве, является главным онкологическим медицинским учреждением Украины.
Как писал OBOZREVATEL:
В ноябре-2020 трем врачам Национального института рака (анестезиологу, лечащему врачу и патологоанатому) сообщили о подозрении из-за смерти пациентки.
В Киеве в мае неизвестный избил замглавврача по хирургической части в НИР Анатолия Шудрака, который в 2010-2015 годах был главным военным хирургом Минобороны. Нападение произошло перед главным входом в здание Института.