'Мы надеялись, что здравый смысл победит': Марина Порошенко объяснила, как повлияет изъятие из бюджета Киева 8 млрд грн

8 миллиардов гривен, которые центральная власть решила забрать из бюджета столицы, – это как раз та сумма, которая была запланирована для прямой помощи ВСУ. Теперь эти средства пойдут в резервный фонд, из которого часто покрываются нецелевые расходы власти.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщила лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики Марина Порошенко.

Она напомнила, что ранее уже из местных бюджетов забрали так называемый военный НДФЛ, после чего Киев потерял 5 млрд грн.

"Действительно, такие слухи ходили, что у столицы собираются отобрать 8 миллиардов гривен. Но мы надеялись, что здравый смысл победит и этого не произойдет. После недавних событий, попытки разрушения антикоррупционной системы в Украине и подчинения НАБУ и САП непосредственно Генпрокуратуре мы думали, что тогда власть достигла дна. Но вчера голосование показало, что с другой стороны снова постучали", – отметила депутат Киевсовета.

"Слуги народа", если их можно так назвать, какому народу они служат, я не знаю, но протянули законопроект и изъяли 8 миллиардов из бюджета Киева для того, чтобы направить его в резервный фонд", – отмечает Марина Порошенко.

"Если бы напрямую обратились в Киевский совет, я думаю, не было бы вопросов по распределению этих средств и направления их на поддержку Вооруженных Сил Украины. Например, городская целевая программа поддержки защитников и защитниц Украины как раз 8 миллиардов гривен. То есть наши Вооруженные Силы могут недополучить эти 8 миллиардов гривен из бюджета Киева", – говорит депутат.

"Для чего это делается? Чтобы ослабить местную власть и сделать ее несостоятельной. Отдельный позор – я даже не могу подобрать слова, которыми назвать депутатов-мажоритарщиков, которые избирались в Верховную Раду именно из округов города Киева. Киевляне выбирали депутатов для того, чтобы они защищали их интересы, чтобы они работали в пользу киевлян. И что мы имеем? Они грабят в первую очередь киевлян, тех людей, которые их выбрали и доверили им защищать свои права в Верховной Раде", – говорит Марина Порошенко.

Она также отметила, что такое значительное изъятие средств негативно повлияет на финансирование социальных расходов в столице.

"Очень больно, как это все отразится на сфере здравоохранения. Потому что с начала полномасштабного вторжения на уровне и Вооруженными Силами Украины наши медики спасают жизни и здоровье. И не только наших защитников и защитниц, но и внутренне перемещенных лиц, и малозащищенных, детей, стариков, людей с инвалидностью. Сейчас как никогда наше общество нуждается в социальной и медицинской поддержке со стороны власти и местного самоуправления. А эти средства не просто изымают в середине бюджетного года, когда уже все расписано, но и задним числом. То есть мы еще даже не успели эти средства использовать, как уже стали должны государству 8 миллиардов гривен", – возмутилась лидер столичной "Евросолидарности".

Она также констатировала, что Киев регулярно испытывает массированных ракетных атак и бомбардировок.

"Мы видим, какие последствия прилетов. Это не только жилые дома, это и школы, и медицинские учреждения. Когда это надо очень оперативно восстанавливать, предоставлять жилье людям, компенсировать потери. И это огромные бюджеты, которые заранее даже невозможно рассчитать, чтобы их заложить. А сейчас мы будем иметь дыру в бюджете, потому что их заберут в резервный фонд. Мы, конечно, будем делать все необходимое для того, чтобы в этой ситуации не пострадали люди. Чтобы киевляне как можно меньше почувствовали на себе эти абсолютно бесчеловечные и противозаконные действия со стороны Верховной Рады и со стороны центральной власти", – говорит лидер "Евросолидарности" в Киевсовете.

Она отметила, что это решение нарушает и Бюджетный кодекс, и закон о столице, и закон о местном самоуправлении, и тормозит евроинтеграцию Украины.

"Сейчас нам будет надо объяснять нашим европейским партнерам, почему мы не придерживаемся обязательств, и идет откат реформ, которые уже были введены. Я думаю, что Европейский Союз не поддерживает такие решения, и очень надеюсь, что мы сможем в будущем это отстоять и вернуть", – сказала депутат.