В Киеве планируют установить 500 мобильных укрытий, – Кличко

Киев планирует установить 500 мобильных укрытий. Исполнителями будут райгосадминистрации, которые должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях.

Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что требования к таким укрытиям наконец четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей.

На прошлой сессии Киевсовет рассмотрел вопрос установления мобильных укрытий в столице, которое принял Совет обороны города.

"Отмечу – вопрос расширения системы укрытий является для города приоритетным. Мы системно внедряем программу капремонтов, реконструкции, увеличение количества укрытий, например, и за счет подземных паркингов", – подчеркнул Виталий Кличко.

Городской голова сообщил, что за последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. Отремонтировали почти 2000 укрытий. В этом году на укрытие выделили 4 млрд грн.

"Тем не менее, есть районы, где нет метро или стационарных укрытий. Прежде всего речь идет о жилых массивах, отдаленных от центра, левом берегу. Мобильные укрытия необходимы именно в местах, где нет возможности обустроить стационарные", – отметил Виталий Кличко.