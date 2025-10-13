Киев направил на защиту объектов критической инфраструктуры 2,7 млрд грн, – Кличко

Киев направил на защиту инфраструктурных объектов уже 2,7 млрд грн. Все мероприятия были осуществлены в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ. А работы по обустройству защиты первого уровня приняты комиссией с участием Госспецсвязи.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил накануне заседания Совета обороны города в понедельник, 13 октября.

По его словам, после завершения обустройства защиты первого уровня, который был принят комиссией с участием Госспецсвязи, была сформирована программа по резервному энергообеспечению и защите важнейших объектов 2-го уровня.

"Это те объекты, над которыми строятся железобетонные укрытия. Отмечу, что за работу по возведению бетонных укрытий бралось Агентство по восстановлению при Мининфраструктуры. Столица на такие укрытия предусмотрела 3,7 млрд грн и уже направила из них 2,7 млрд", – сообщил Виталий Кличко.

То есть финансовый ресурс обеспечен, а программу городу пришлось реализовывать самостоятельно и Киев это делает, подчеркнул мэр. Он также отметил, что именно Совет обороны города утверждал и принимал решение о защитных мероприятиях. Ведь его представители имеют соответствующую компетенцию, опыт и профессиональный подход.

"В Совет входят представители ВСУ, ГСЧС, СБУ, МВД, прокуратуры и других структур. По моему убеждению, в условиях войны именно такой подход является оправданным и эффективным: военные и силовики должны формировать четкие ориентиры по безопасности", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что когда вопрос защищенности энергосистемы Украины выносят в публичную плоскость, а мнение дилетантов распространяют как экспертное, это вредит безопасности и имиджу сил ПВО.

"Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?", – иронично спросил он.