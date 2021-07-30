Августовский газ будет стоить киевлянам 15,76 грн за 1 куб м, дороже всего в Украине

Киевляне в августе будут платить за газ дороже всего в Украине – 15,76 грн за кубометр. Такой будет стоимость для абонентов "КиевгазЕнерджи", дочерней компании "Киевгаз". Это самая высокая цена в стране.

Такие данные приведены в августовском мониторинге цен на газ для разных регионов. Отмечается, что жители большинства областей Украины будут платить за августовский ресурс только 7,99 грн за 1 куб м.

Дороговизна газа для киевлян объясняется тем, что "Нафтогаз Украины" не предоставил дешевый газ для населения предприятию "КиевгазЕнерджи", которое является подразделением городского коммунального предприятия "Киевгаз" и обеспечивает газом большинство киевлян.

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Политологи объясняют непредоставление газа "КиевгазЕнерджи" политическим противостоянием между Офисом Президента и мэром Киева Виталием Кличко.