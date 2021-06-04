Жабы на крыше и скульптуры святых: топ киевских шедевров архитектора Городецкого

В пятницу, 4 июня, исполняется 158 лет со дня рождения выдающегося архитектора, одного из отцов киевского архитектурного модерна Владислава Городецкого (годы жизни 1863-1930. – Ред). Его здания знают абсолютно все украинцы, и не только. "Дом с химерами", Николаевский костел, кенасса и другие сооружения – яркие образцы столичной архитектуры начала ХХ века, которые поражают наше воображение до сих пор.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить шедевры талантливого зодчего и еще раз влюбиться в замечательный Киев, ведь Городецкий один из тех, кто внес значительный вклад в формирование неповторимого образа нашей столицы.

С 1899 по 1909 год шло строительство нового костела для католической общины Киева. Разработка и строительство здания производились стараниями Владислава Городецкого. 60-метровый шедевр неоготики – высотная доминанта улицы Большой Васильковской. Правда, в последнее время из-за окружающей застройки, культовое сооружение немного "зажато" соседними домами.

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Храм, напоминающий средневековые соборы Европы, в начале ХХ века был эталоном новых строительных технологий. Здесь впервые использовали фундамент на бетонных сваях и железобетон. Здание и ныне украшают бетонные скульптуры Божьей матери и святых.

В 1930-е годы храм был разграблен, а после Второй мировой войны сильно разрушен. Там обустроили архив, а ныне в здании разместился Национальный дом органной и камерной музыки. Также здесь ведутся богослужения. В последнее время состояние костела ухудшилось – разваливаются цементные скульптуры и отделка фасадов. В планах Минкульта полная реставрация здания.

Нарядное здание нынешнего Дома актера на улице Ярославов вал создано в 1898-1902 годах по проекту Городецкого и его друга инженера Антона Страуса. Причудливое сооружение в мавританском стиле поражает своей красотой. Увы, оно сильно пострадало после ремонтов и реконструкций в советское время.

Кенасса лишилась прекрасного купола, некоторых деталей интерьера, а позже к ней пристроили неуместную входную группу. Последние годы в столице идут разговоры о восстановлении первоначального облика здания. Но для этого нужно куда-то пересилить Дом актера.

Кстати, огромный входной портал здания не открывали уже более полвека. Красивейшие двери нуждаются в срочной реставрации.

Об этом шедевре Городецкого уже более века ходят легенды. Мол, построил он это чудо-здание на спор. Другие говорят, что он проклял здание. Как бы там ни было, а дом на Банковой, 10 – символ не только столицы, но и всей Украины. И трудно поверить – но! – когда дом построили, пресса критиковала его за "ужасный стиль", который не соответствует облику Киева. Благо, сейчас такого уже никто не скажет. "Дом с химерами" – один из ярчайших примеров архитектурного модерна в Восточной Европе.

Городецкий был отличным охотником, после одного из сафари он написал удивительную книгу "В джунглях Африки", которая переставляет огромную ценность среди букинистов. Удивительный мир природы он изобразил и на фасаде своего доходного дома.

Газели, пузатые жабы, слоны, девушка с рыбами – все это отголосок тех впечатлений гениального архитектора. Кроме скульптур животных, на фасаде и в интерьере здания очень много различных химер – нереид и морских чудовищ.

В этом доме архитектор проживал с 1902 по 1913 год. Однако он не смог выплатить долги по строительству здания и продал его в 1913 году Даниилу Балаховскому. В советское время дом национализировали и отдали под коммунальные квартиры. Потом здесь размещалась поликлиника, а теперь – резиденция президента Украины. В начале "нулевых" здание тщательно отреставрировали.

Увы, не все киевские здания Городецкого известны или сохранились до нынешних времен в надлежащем состоянии. Так, ему приписывают постройку нескольких склепов на Байковом кладбище. Но поскольку довоенный архив некрополя уничтожили, найти его шедевры нелегко. Да и сами склепы разграблены и находятся в аварийном состоянии.

В память о талантливом архитекторе в Киеве назвали красивейшую улицу, которая во времена его жизни называлась Николаевской (в советское время – Карла Маркса. – Ред.). А на территории Пассажа в 2004 году установили бронзовый памятник. Зодчий сидит за столиком, пьет кофе и задумчиво смотрит на город, который и спустя много лет не утратил свой шарм.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за последние сто лет Киев очень сильно изменился. С центральных улиц города исчез трамвай, а многие сооружения не пережили потрясений ХХ века.