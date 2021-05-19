Горы мусора, разграбленные могилы и склепы: как сейчас выглядит легендарное Байковое кладбище в Киеве. Фото

Недавно журналистка Мирослава Барчук в своем блоге на НВ написала, что польские журналисты потрясены состоянием могилы выдающегося поэта Василия Стуса, похороненного на Байковом кладбище в Киеве. Они считают, что это проблема сохранения национальной памяти.

Корреспонденты OBOZREVATEL отправились на главное мемориальное кладбище страны, чтобы узнать в каком состоянии могилы известных украинцев. Ведь там похоронены не только выдающиеся наши сограждане, но и немцы, поляки, евреи и представители других народностей.

Сразу скажем, общее состояние Байкового кладбище удручающее. Впечатление от этого выдающегося мемориального места портит даже общая панорама разных входов в некрополь. Ни тебе надписей о том, что это главное место памяти Украины, ни какого-то банального порядка. Даже ограда во многих местах просела, кое-где из нее вываливается кирпич.

А ведь в этом некрополе похоронены тысячи выдающихся деятелей политики, культуры, науки, спорта, военные и даже религиозные деятели. Вячеслав Чорновил, Борис Патон, Богдан Ступка, Вадим Гетьман, Леся Украинка... Этот список можно продолжать до бесконечности.

Байково кладбище на высоком холме за местностью Новое Строение (район, идущий вниз от нынешнего Нацуниверситета имени Тараса Шевченко. – Ред.) открыли еще в 1834 году для захоронения католиков и лютеран, немного позже здесь стали хоронить и православных.

Некрополь разрастался и уже в 1880-х годах обустроили новое кладбище. Там же построили и входную церковь-ворота и Вознесенскую церковь, возле которой в 1934 году упокоился знаменитый историк и политик Михаил Грушевский. Примечательно, что храмы сохранились до наших дней. Чего не скажешь о склепах и могилах.

Первая половина ХХ века стала для мемориального места временем испытаний. Уже в 1920-30-е годы ради обустройства новых могил использовали старые, на которых затерлись надписи или за ними не ухаживали. Да и некому было этого делать. После событий 1917-1921 годов тысячи киевлян отправились в эмиграцию или были уничтожены. Забыты были и могилы их предков.

Но настоящие разрушения были еще впереди. Во времена Второй мировой войны кладбище неоднократно попадало под обстрелы, в здешних склепах прятались люди. Из-за этого большинство надписей с именами усопших были уничтожены.

Также были разрушены сотни красивейших скульптур и памятников. Тогда же уничтожили архив некрополя. Поэтому историки не могут составить списки людей, почивших в склепах. А их здесь более 20. Авторами этих сооружений были выдающиеся архитекторы прошлого: Владислав Городецкий, Владимир Николаев и другие.

Не повезло кладбищу и после окончания войны. Какое-то время здесь продолжалась практика использования старых памятников для обустройства новых захоронений. Если бродить по аллеям этого пристанища мертвых, то заметно, что для некоторых советских захоронений использованы изящные ограды начала ХХ века, ну а памятники в виде деревьев, которые широко использовались в имперские времена, превратились в могилы деятелей партии и обычных горожан. Склепы же облюбовали бездомные.

После развала СССР в храмах кладбища возобновились церковные службы, периодически небезразличные киевляне и государственные служащие начали понемногу восстанавливать могилы ХІХ-ХХ веков. Взялись за сохранение памятников немцы и поляки. Возле некоторых захоронений установлены таблички с надписями организаций, которые взяли их под опеку.

А вот склепам опять не повезло... В некоторых из них живут бездомные, все они разграблены. В отдельных открыты погребальные камеры, в которых нет даже останков погребенных людей. Зато все завалено кучами мусора. И это при том, что по сути, эти памятные сооружения – памятники архитектуры.

В ХХІ веке не повезло уже и захоронениям советской эпохи. Из-за того, что кладбище находится на горе, где постоянно происходят небольшие оползни, некоторые памятники просто упали.

Могилы царских времен в некоторых местах валяются просто у других захоронений. Но и это еще полбеды. Кто-то додумался сгребать мусор и листья прямо на старинные могилы. Иначе как кощунством это не назовешь.

На некоторых памятниках вандалы сорвали металлические портреты умерших. Раньше воровали и ограды, но в последние годы до такого вандализма не доходит. Хотя несколько лет назад с памятника Леси Украинки "утащили" бронзовые детали.

Байково кладбище, конечно же не Пер Лашез в Париже и не Лычаковский некрополь во Львове, но ведь здесь похоронены известные на весь мир люди! А добраться до некоторых могил на старом секторе погоста просто невозможно – вместо аллей все заставлено памятниками или их обломками.

После публикаций о состоянии могилы Василия Стуса там навели порядок. Но некоторые памятники и склепы нуждаются не просто в уборке, а в реставрации. Есть печальные памятники и на самой главной аллее некрополя. Недалеко от могилы экс-руководителя Компартии УССР Владимира Щербицкого (она в идеальном состоянии. – Ред.) находится памятник выдающемуся агроному Аристарху Терниченко, умершему в 1927 году.

Бюст ученого в нескольких местах треснул, а от дождей и снега покрылся мхом. Его нужно отреставрировать. Сам памятник очень примечательный, ведь выполнен в стиле национального модерна, популярного во времена политики "украинизации". Подобных сооружений на Байковом нет, что делает могилу Терниченко уникальным памятником истории.

Пройдя немного дальше, можно заметить облупленный склеп одного из основателей Академии наук Украины, выдающегося физика, сделавшего ряд важных открытий, Иосифа Косоногова, умершего в 1922 году. Стены его семейного склепа потрескались, штукатурка отваливается. Даже мемориальные таблички покрыты трещинами. И их теперь нужно заменить. Входа в сооружение нет, его заложили кирпичом еще в советское время, видимо опасаясь вандализма.

Не мешало бы обновить и памятник легендарному врачу-хирургу и офтальмологу Владимиру Караваеву ушедшему из жизни в далеком 1892 году. В его честь назван целый микрорайон Киева – Караваевы дачи, и одноименной железнодорожный вокзал. Его могила в нормально состоянии, но нуждается в реставрации.

За могилой известного архитектора Павла Шлейфера, который умер в 1879 году, ухаживает немецкая община, но и ее нужно хотя бы отмыть. Он соорудил в Киеве лютеранскую церковь святой Екатерины на Липках и здание бывшей Второй мужской гимназии на бульваре Шевченко, 18. Зданиям удалось пережить войны и многочисленные потрясения ХХ века.

Выдающийся украинский педагог-новатор Василий Сухомлинский писал, что могилы умерших, близких нам людей являются отражением нашей души. К сожалению, состояние Байкового кладбища далеко от идеала. А ведь здесь можно было бы обустроить настоящий мемориальный заповедник, как на Лычаковском некрополе во Львове.

Кто знает, может к 30-летию Независимости о необходимости настоящего возрождения Байкового кладбища заговорят на самом высоком уровне. Ведь это вопрос не только сохранения нашего прошлого, но и памяти о людях, которые жили и творили для украинской земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариинском парке столицы открыли памятник "Моя мама лучшая", на котором высечены имена детей, которые лечатся в "Охматдете".