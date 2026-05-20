Занимался поджогами столичных объектов 'Укрзализныци': в Киеве суд вынес приговор российскому агенту. Фото

В Киеве суд вынес приговор еще одному российскому агенту. Злоумышленник за вознаграждение занимался поджогами столичных объектов "Укрзализныци".

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Диверсант должен провести за решеткой 15 лет.

Что известно

"По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил российский агент, которого СБУ разоблачила в марте 2025 года на поджоге сигнальной установки "Укрзализныци" в Киеве. Тогда сотрудники Киевского главка Службы безопасности и Национальной полиции задержали злоумышленника "по горячим следам", когда он вместе с сообщником пытался скрыться после поджога на железнодорожной линии", – говорится в сообщении.

Как установило расследование, злоумышленником оказался завербованный врагом житель столицы, который нелегально подрабатывал оператором мошеннического колл-центра. Во внимание российских спецслужбистов он попал, когда искал дополнительные заработки в профильных Telegram-каналах. В обмен на обещание "быстрых денег" он согласился заниматься поджогами объектов столичного филиала "Укрзализныци".

Согласно инструкции он должен был уничтожить релейные шкафы сигнальной установки, регулирующей движение поездов на магистральных линиях. Таким образом враг надеялся нарушить транспортную логистику грузовых перевозок. Для выполнения вражеского задания агент за деньги привлек своего знакомого – местного безработного.

Вместе они приобрели молоток, чтобы сломать дверцу электрощита, и с помощью зажигательной смеси подожгли оборудование в ночное время суток. Во время обыска у задержанных изъяты смартфоны, одежда и средства поджога с доказательствами работы в пользу страны-агрессора.

По материалам Службы безопасности агент признан виновным в совершении диверсии. Материалы дела в отношении его сообщника сейчас рассматриваются в суде.

