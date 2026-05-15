Готовил поджоги на объектах 'Укрзализныци' в Киеве: суд вынес приговор российскому агенту. Фото

В Киеве суд вынес приговор еще одному российскому агенту. Злоумышленник, которым оказался дезертир, готовил поджоги на столичных объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Преступник должен провести длительный срок за решеткой.

Что известно

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в мае 2025 года на поджоге релейного шкафа "Укрзализныци" в Киеве. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем", когда он поджег технологическое оборудование и пытался скрыться с места преступления", – уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, заказ России выполнял завербованный врагом мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть в Одесской области и выехал в Киев. Скрываясь в столице, он поселился в съемной квартире и начал искать "быстрые заработки" в профильных Telegram-каналах.

Впоследствии через мессенджер на него вышел сотрудник российского ГРУ. В обмен на обещание денег из РФ дезертир согласился поджигать объекты столичного филиала "Укрзализныци". Его первым заданием было уничтожение релейного шкафа сигнальной установки, регулирующей движение поездов вблизи одной из грузовых станций в Киеве.

На месте преступник взломал дверцу электрощита и с помощью легковоспламеняющейся смеси поджег технологическое оборудование. После этого злоумышленник снял возгорание на телефонную камеру для агентурного отчета для российской спецслужбы.

В дальнейшем он должен был продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры столичного региона. Но сотрудники СБУ помешали реализации плана врага и задержали агента на первой диверсии. Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага и инвентарь, который он использовал для поджога.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

