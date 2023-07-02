Временами гроза и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 3 июля, местами кратковременный дождь, временами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 3 июля. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 14-19°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 3 июля, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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