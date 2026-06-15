Враг выпустил по Киеву около 60 ракет: в полиции показали первые минуты после удара РФ по столице. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 15 июня нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью ракет и дронов-камикадзе. Патрульные полицейские столицы совместно со всеми спецслужбами спасали людей и оказывали необходимую домедицинскую помощь.

Видео дня

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Очередной комбинированный обстрел Киева. Враг снова цинично нанес удар по гражданскому населению: есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным и близким. Разрушены и разнесены жилые дома, нежилые помещения, памятники исторического и культурного наследия и учебное заведение", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

По словам Белошицкого, враг запустил по Киеву около 60 ракет и беспилотников, а комбинированная атака длилась почти 5 часов.

Он подчеркнул, что патрульные всю ночь были рядом с горожанами – оказывали домедицинскую помощь раненым, эвакуировали людей в скорые, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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