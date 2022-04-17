Враг не отказался от плана захватить Киев, условием возвращения в столицу будет окончание войны, – Жирнов

Основным безопасным условием возвращения в Киев является окончание войны. Несмотря на на отступление страна-агрессор не отказалась от планов захватить столицу Украины.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, передает издание Вечерний Киев. По его словам, ситуация будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка в стране.

"Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня, в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которые имеют где проживать за пределами города – не возвращаться, ведь есть опасность, как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. Да и в целом противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев – это окончание войны. В противном случае – даже снижение интенсивности боевых действий также несет опасность", – подчеркнул Жирнов.

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Напомним, в Киеве, несмотря на военное положение, активно увеличивается количество работающих частных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев не должен дожидаться окончания войны. Необходимо, чтобы столица запускала экономические процессы и зарабатывала деньги.