В Киеве возобновляет работу бизнес: что открыто и где об этом узнать

В Киеве активно увеличивается количество работающих частных заведений. В частности, по состоянию на 1 апреля, работу возобновили более 760 продуктовых магазинов, что значительно превышает показатель 26 марта – тогда для покупателей были открыты более 650 магазинов. Узнать же, какие заведения и учреждения открыты, можно здесь.

Об активизации столичного бизнеса рассказал у себя в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что кроме продуктовых магазинов, в первый день апреля работу возобновили:

около 50 непродуктовых магазинов;

более 400 заведений ресторанного хозяйства;

более 260 парикмахерских и барбершопов;

около 70 маникюрных салонов;

60 мастерских по ремонту одежды и обуви;

более 440 СТО;

35 рынков;

150 киосков "Киевхлеб".

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Также принимают посетителей и другие заведения и учреждения. "В столице работают аптеки, банки, заправки и зоомагазины", – рассказал Поворозник.

В то же время в Украине с 28 марта открылась автоматическая регистрация физлиц-предпринимателей ("ФОП") через портал Дія. Только за первые сутки работы системы украинцы зарегистрировали 1 048 "ФОПов".

Больше всего предприятий зарегистрировались в сфере предоставления информационных услуг, IT-сфере и розничной торговле. Для сравнения: в общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тысяч "ФОПов" в месяц.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали

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