Зеленский о возвращении в Киев: не нужно ждать, когда не будет ни одного выстрела, город должен работать – 100%

Киев не должен дожидаться окончания войны. Необходимо, чтобы столица запускала экономические процессы и зарабатывала деньги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинских СМИ, передает OBOZREVATEL. По его словам, стране и столице, прежде всего, необходима работающая экономика.

"Здесь никто вам ответа точного не предоставит. Могут вернуться россияне, но нужно, чтобы город работал – 100%. Я считаю, что эти 7 млрд (поступлений – Ред.), извините, что я очень прагматично (говорю – Ред.), это для нашего государства ничего, в принципе ничего. Если люди будут работать, нам не нужно унижаться или просить те или иные деньги и суммы. А для этого нужно, чтобы страна работала и жила. И несмотря на то, что война, нужно свыкнуться с мыслью, что не нужно ждать момента, когда никакого выстрела не будет, может быть по-разному. Мы все этого хотим, но может быть по-разному, поэтому нужно работать. А если работаешь – нужно тратить деньги, как ты хочешь, это твое право, но, тем не менее, я имею в виду, что экономика должна запуститься. Без нее денег на нашу армию, кстати, не будет. И это главное", – подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что для зарплаты, прежде всего украинским военнослужащим, необходима работающая экономика страны.

"У наших армейцев высокие заработные платы. А где брать эти деньги? Должна экономика работать, никто не будет нам вечно (давать деньги – Ред.). Поэтому нужно работать. Это ответ относительно возвращения (киевлян в столицу – Ред.)", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, несмотря на военное положение, активно увеличивается количество работающих частных заведений. Их количество постоянно увеличивается.