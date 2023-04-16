Возле Михайловского собора в Киеве можно посетить уникальную выставку писанок. Фото

В Киеве все желающие могут посетить выставку спасенных писанок. Коллекция, которая раньше размещалась в разрушенном оккупантами "Добропарке", находится возле Михайловского собора.

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Об этом сообщили в соцсетях. Часть уникальных произведений была уничтожена военными страны-террориста РФ.

"Выставка спасенной части уникальных писанок продолжена возле Михайловского собора. До 1 мая этого года все желающие могут посетить выставку спасенной части уникальных писанок "Писанки. Возрождение "возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря", – говорится в сообщении.

Отметим, спасенная коллекция была частью всеукраинского фестиваля Писанки, стартовавшего в Киеве в 2016 году. Его возродят, а собранные ранее средства пойдут на реставрацию уничтоженного русскими войсками артискусства.

Напомним, в Киеве на Пасху, 16 апреля, возле одной из церквей города была замечена большая очередь. Жители столицы пришли утром в храм, чтобы освятить пасхальные корзины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре на Пасху впервые за 300 лет проводили богослужение на украинском языке. Праздничная служба прошла в Успенском соборе.

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