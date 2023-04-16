На Пасху в Киеве возле одной из церквей верующие стояли в длинной очереди, чтобы освятить праздничные корзины. Видео

В Киеве на Пасху, 16 апреля, возле одной из церквей города была замечена большая очередь. Жители столицы пришли утром в храм, чтобы освятить пасхальные корзины.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте за правопорядком следили полицейские (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Очереди в церковь. С самого утра киевляне бесконечным потоком идут в храмы, чтобы освятить пасхальные корзины. Вот такие очереди в одном из храмов столицы", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть очередь к храму, которая растянулась не менее чем на 100 м.

Отметим, что храм, возле которого была замечена очередь, это церковь Покрова Пресвятой Богородицы (ПЦУ). Построена по заказу городской общины Киева в течение 1895-1897 годов в память о митрополите Киевского и Галицкого Платона (Городецкого).

Следует добавить, что согласно информации пресс-службы полиции Киева, полицейские, работники муниципального караула, представители ДФТО и военнослужащие НГУ заступили на усиленное патрулирование на Пасху. Они дежурят вблизи культовых построек, расположенных на территории столицы.

Напомним, предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Эпифаний провел Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. После пятичасовой службы митрополит Киевский и всея Украины обратился к украинцам с поздравлениями по случаю главного христианского праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи. Он символически отметил, что впереди нас ждет едва ли не самая трудная из вершин, однако мы преодолеем ее, и вместе встретим свой рассвет.

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