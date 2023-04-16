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В Киево-Печерской лавре впервые за 300 лет Пасхальную службу проводили на украинском языке. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
14,0 т.
Впервые за 300 лет в Лавре такую службу проводили на украинском

В Киево-Печерской лавре на Пасху впервые за 300 лет проводили богослужение на украинском языке. Праздничная служба прошла в Успенском соборе.

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Об этом сообщило издание Радио Свобода. За правопорядком и безопасностью следили правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пасха в Лавре: впервые за триста лет богослужение в Успенском соборе проводили на украинском языке. Полиция на входе проверяла документы и пасхальные корзины", – рассказали журналисты.

В Киево-Печерской лавре впервые за 300 лет Пасхальную службу проводили на украинском языке. Видео
В Киево-Печерской лавре впервые за 300 лет Пасхальную службу проводили на украинском языке. Видео

Следует отметить, что богослужение Православной церкви Украины провел временно исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий. Митрополит Киевский Эпифаний совершил литургию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

В Киево-Печерской лавре впервые за 300 лет Пасхальную службу проводили на украинском языке. Видео

Добавим, согласно информации пресс-службы полиции Киева, полицейские, работники муниципального караула, представители ДФТГ и военнослужащие НГУ вступили на усиленное патрулирование на Пасху. Они дежурят вблизи культовых зданий, расположенных на территории столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Пасху, 16 апреля, возле одной из церквей города была замечена большая очередь. Жители столицы пришли утром в храм, чтобы освятить пасхальные корзины.

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