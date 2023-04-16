В Киево-Печерской лавре впервые за 300 лет Пасхальную службу проводили на украинском языке. Видео

В Киево-Печерской лавре на Пасху впервые за 300 лет проводили богослужение на украинском языке. Праздничная служба прошла в Успенском соборе.

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Об этом сообщило издание Радио Свобода. За правопорядком и безопасностью следили правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пасха в Лавре: впервые за триста лет богослужение в Успенском соборе проводили на украинском языке. Полиция на входе проверяла документы и пасхальные корзины", – рассказали журналисты.

Следует отметить, что богослужение Православной церкви Украины провел временно исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий. Митрополит Киевский Эпифаний совершил литургию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Добавим, согласно информации пресс-службы полиции Киева, полицейские, работники муниципального караула, представители ДФТГ и военнослужащие НГУ вступили на усиленное патрулирование на Пасху. Они дежурят вблизи культовых зданий, расположенных на территории столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Пасху, 16 апреля, возле одной из церквей города была замечена большая очередь. Жители столицы пришли утром в храм, чтобы освятить пасхальные корзины.

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